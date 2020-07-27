Сеул, , 10:47 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe. Изображения с новинкой размещены на сайте The Korean Car Blog.

Стоит отметить, что обновления N-дизайна также доступны для уже купленных машин. Для них разработан пакет деталей N Performance.

По информации журналистов издания, серийное производство новинки начнется уже в этом году. При этом продаваться версия N Performance будет только в Южной Корее.

Пакет обновлений включает в себя: агрессивные передние и задние бамперы, небольшой спойлер на задней двери, стильные колёсные диски размером 21 дюйм и комплект деталей из карбона (диффузор, капот, корпуса зеркала заднего вида и спойлеры). Также спортивная версия вседорожника будет оснащена модернизированной решеткой радиатора.

Первые модели новой версии кроссовера появятся на авторынке Южной Кореи уже в нынешнем году.

Напомним, в июне текущего года российские автолюбители купили 13 373 новых автомобиля Hyundai. Это на 18% меньше, чем в июне прошлого года.

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