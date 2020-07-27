Токио, , 10:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan планирует выпустить новый большой электрический вседорожник. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru

Новинка станет третьим электромобилем марки после Leaf и Ariya. Модель будет построена на новой архитектуре CMF-EV.

«Платформа (CMF-EV — ред.) будет использоваться для других автомобилей в будущем», — заявила ранее глава Nissan Europe EV Хелен Перри.

По её словам, сегменты C-SUV и D-SUV в течение следующих трех лет должны увеличится примерно на 300%. В связи с этим Перри пообещала, что к 2023 году половина модельной линейки Nissan будет электрифицирована.

Что же касается нового электрокроссовера, то пока о нём известно, что его запас хода будет равен около 500 км.

Ранее руководство компании Nissan решило сократить на своём заводе в Санкт-Петербурге 460 сотрудников, что соответствует 25% от общего числа работников предприятия.

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