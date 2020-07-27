Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Американская компания Dodge (принадлежит компании Chrysler) разрабатывает новую мощную версию кроссовера Durango для полиции. Тизер с будущей новинкой ранее распространила пресс-служба автокомпании.

Помимо обновлённой внешности Dodge Durango получил мощный 5,7-литровый Hemi V8 производительностью 710 «лошадей». Данный мотор позволит набирать авто более 230 км/ч.

Более подробную техническую информацию в компании пока не сообщают. Тем не менее известно, что новую комплектацию можно будет заказать уже в сентябре нынешнего года.

Кроме того, полицейскую версию должен получить также седан Charger. Его автопроизводители также оснастят движком Hemi V8, а также баллистической защитой дверей.

Ранее автомобили марки Dodge получили первое место в рейтинге самых надежных машин по версии компании JD Power.

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