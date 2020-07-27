Москва, , 09:43 — REGNUM Пользователи смартфонов смогут более оперативно получать информацию о событиях и новостях Роскосмоса. Госкорпорация запустила первое официальное приложение на мобильных операционных системах Android и iOS. Об этом сообщается на сайте компании 27 июля.

Теперь читатели получили возможность смотреть фотографии, быть в курсе интересных фактов и видеотрансляций пусков, а также других мероприятий прямо со своих телефонов, включив уведомления на своем гаджете.

«Дизайн мобильного приложения отражает основные элементы официального сайта госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении компании.

Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями и активностями.