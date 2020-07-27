Москва, , 08:55 — REGNUM В ряде стран 27 июля, в понедельник, был зафиксирован сбой в работе социальной сети Twitter. Это следует 27 июля из данных сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, большое количество сообщений о проблемах в работе соцсети Twitter поступает из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии. В России о неполадках в работе социальной сети сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом указывается, что большинство пользователей — 57% — жалуется на проблемы с работой сайта Twitter, 27% — на работу приложения соцсети для iPhone и iPad, и ещё 14% — на работу в Android.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что функция видеозвонков стала доступна в тестовом режиме в мессенджере Telegram для смартфонов iPhone и других iOS-устройств.