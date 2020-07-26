Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Предпринятая в мае 2020 года попытка воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne завершилась неудачей из-за сбоя в системе подачи топлива. Об этом сообщает портал Spaceflight Now.

Компания Virgin Orbit (входит в корпорацию Virgin Galactic) разрабатывает ракету-носитель LauncherOne с 2007 года. Эта ракета предназначается для вывода на околоземную орбиту малых спутников после воздушного старта с самолёта-носителя.

Первая попытка испытательного запуска была предпринята 25 мая 2020 года. Двигатель ракеты отключился через несколько секунд после её отделения от модифицированного самолёта-носителя Boeing 747−400.

«Из-за поломки компонентов топливной системы жидкий кислород перестал попадать в двигатель, что привело к прекращению полёта», — заявил генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

Он добавил, что инженеры компании разобрались с причинами возникшей проблемы и работают над модификацией проблемных компонентов. Харт отметил, что в ближайшие несколько недель начнётся подготовка новой ракеты LauncherOne. В Virgin Orbit планируют предпринять очередную попытку запуска до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Virgin Orbit выиграла контракт на запуск экспериментальных спутников в интересах министерства обороны США посредством ракеты-носителя LauncherOne.

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