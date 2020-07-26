Пекин, , 15:15 — REGNUM Китайский гидросамолёт AG600 «Цзилун» впервые в рамках испытательной программы совершил посадку в море 26 июля, сообщает газета China Daily.

Самолёт AG600 вылетел из аэропорта Жичжао, через 46 минут полёта он приводнился в специальном выбранном районе Жёлтого моря недалеко от города Циндао. После этого «Цзилун» был поднят в воздух с воды и вернулся в аэропорт.

AG600 «Цзилун» разработан компанией Aviation Industry Corporation of China для проведения спасательных операций и тушения лесных пожаров. Также эти самолёты планирует использовать армия Китая для морского патрулирования.

AG600 является вторым самолётом-амфибией китайской разработки. Первый самолёт такого типа — SH-5 — был создан ещё в 1970-х годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработка самолёта-амфибии AG600 «Цзилун» была начата в 2009 году. В 2017 году были готовы первые прототипы, которые используются для испытаний.

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