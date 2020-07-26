Ченнаи, Индия, , 14:43 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn начала сборку смартфонов iPhone 11 американской компании Apple на заводе в индийском городе Ченнаи. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, завод уже выпустил небольшую партию смартфонов iPhone 11, которые были отправлены в местные розничные магазины. Производство флагманских моделей в Индии позволит компании Apple избежать дополнительных сборов, собираемых налоговыми службами Индии при ввозе импортных электронных устройств.

Отмечается, что ранее в Индии производились только более старые модели iPhone, такие как iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 7. Большая часть смартфонов Apple производится на заводах Foxconn в Китае.

Компания Foxconn является крупнейшим контрактным партнёром компании Apple. Большая часть смартфонов американской компании собираются на заводах Foxconn и Pegatron в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что компания Foxconn планирует инвестировать около $1 млрд на расширение производственных мощностей Sriperumbur в городе Ченнаи.

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