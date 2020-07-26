Токио, , 14:10 — REGNUM Японская компания Interstellar Technologies прервала запуск лёгкой ракеты-носителя MOMO 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Interstellar Technologies отмечают, что запуск был прерван системой автоматического контроля из-за отклонения показателей температуры. Подробности неудавшегося запуска и дата новой попытки будут объявлены позже.

Interstellar Technologies разработала лёгкую ракету-носитель MOMO для сравнительного дешёвого выведения на околоземную орбиту малых спутников. К настоящему времени проведено три испытательных запуска, первый из которых состоялся в 2017 году. Успешным признан только третий по счёту запуск, осуществлённый в мае 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня компания Interstellar Technologies провела запуск четвёртой ракеты серии MOMO. Через минуту после запуска двигатели ракеты неожиданно отключились, после чего она упала в море.