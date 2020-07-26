Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Эксперты исследовательской компании Wolfe Research считают, что внедрение технологий 5G не поможет компании Apple нарастить поставки новых моделей смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Текущий год оказался удачным для финансовых показателей Apple — стоимость акций компании выросла на четверть с начала года. Этот успех частично ожидается предстоящим выпуском первых смартфонов iPhone с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G.

Однако в Wolfe Research считают, что новая технология не поможет нарастить Apple поставки смартфонов. Аналитики отмечают, что в 2008 году продажи смартфонов от Apple резко замедлились, поэтому в текущих экономических условиях также стоит ожидать падения поставок.

«Мы считаем, что заказы Apple на iPhone 12 в своей цепочке поставок не превышают объёмы заказов предыдущего года на iPhone 11», — подчёркивают в Wolfe Research.

Издание отмечает, что Wolfe Research является не единственной компанией, скептически относящейся к перспективам Apple. Ранее в июле Deutsche Bank и Goldman Sachs посоветовали инвесторам избегать покупок акций Apple из-за их нестабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что Apple представит новые смартфоны линейки iPhone 12 осенью 2020 года.

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