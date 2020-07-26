Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Функция видеозвонков стала доступна в тестовом режиме в мессенджере Telegram для смартфонов iPhone и других iOS-устройств. 26 июля об этом сообщает портал «Код Дурова».

Новая функция была добавлена в новой версии приложения мессенджера, загруженной в App Store. Для активации функции требуется загрузить последнюю версию приложения (6.3) и запустить дебаг-меню, нажав 10 раз на значок настроек в приложении.

В дебаг-меню нужно включать экспериментальные функции (Experimental Feature). После этого мессенджер можно использовать для видеосвязи с другими пользователями iOS-устройств, также активировавшими поддержку экспериментальных функций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Telegram рассказали, что функция поддержки групповой видеосвязи будет добавлена в мессенджер до конца 2020 года.