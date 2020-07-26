Сеул, , 12:09 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics отозвала около 60 тысяч OLED-телевизоров для замены дефектных компонентов, которые могут привести к выводу устройства из строя. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Дефектные компоненты были установлены в платы питания около 60 тысяч телевизоров с OLED-дисплеями, выпущенными в период с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года.

«Проблема перегрева возникла только в очень немногих моделях из тех, в которых использовались эти компоненты, но мы обеспечим бесплатную замену всех для безопасности наших клиентов», — сообщили в LG.

В компании добавили, что уже проведена замена неисправных компонентов в около 22 тысячах телевизоров. Отмечается, что эта проблема не была выявлена в моделях, которые поставлялись за пределы Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля южнокорейская компания LG Display запустила производство OLED-панелей на заводе в китайском городе Гуанчжоу.

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