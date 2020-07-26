Москва, , 12:59 — REGNUM Испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно заканчиваются. Об этом 26 июля рассказали журналистам в Минобороны России.

«Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — заявили в ведомстве, добавив, что проведенные с фрегата «Адмирал Горшков» испытательные запуски ракеты дали подтверждение ее дальности и точности, а также гиперзвуковой скорости ее полета.

Кроме этого, в Минобороны сообщили, что испытания новой российской гиперзвуковой ракеты проходят по плану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил на главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, что в настоящее время в современном Военно-морском флоте России есть самые новейшие и уникальные образцы спецтехники и вооружения.