Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Стартовое меню «Пуск» операционной системы Windows 10 будет изменено в новой версии, которая выйдет до конца 2020 года. Об этом сообщает портал Windows Latest.

Изменения в меню «Пуск» уже внесены в тестовой сборке Windows 10 Build 19 042.421. Участвующие в программе тестеры отмечают, что дизайн переработанного меню выглядит более современно, а цветовая палитра приведена к более однородному виду.

Также в обновлении добавлена возможность изменения цвета фона меню. В целом новый дизайн более соответствует визуальному стилю Fluent Design, которого Microsoft старается придерживаться с 2017 года.

Новое меню вместе с некоторыми другими изменениями будет добавлено в стабильную версию Windows 10 20H2. Ожидается, что Microsoft начнёт обновлять системы до этой версии в октябре или ноябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, исправляющее ошибку при работе с некоторыми принтерами, появившуюся после более раннего обновления.