Москва, , 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс». 26 июля об этом сообщает Роскосмос.

Ракета космического назначения установлена на столе №39 стартового комплекса площадки №200. Следующим этапом подготовки к запуску станет подвод агрегата обслуживание и подключение необходимых коммуникаций. После этого специалисты проведут автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя и разгонного блока.

29 июля государственная комиссия примет решение о запуске. Ожидается, что он состоится 30 июля в 00:27 мск. Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны будут отделиться от разгонного блока «Бриз-М» через 18 часов после запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально этот запуск был запланирован на март. Старт был задержан из-за выявления некачественных комплектующих в ракете-носителе «Протон-М». Дефекты были устранены компанией-производителем Центром им. Хруничева.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракета «Протон» со спутниками «Экспресс» признана готовой к вывозу на старт