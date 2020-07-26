Сеул, , 09:17 — REGNUM Готовящимися к выпуску умными часами Galaxy Watch 3 от южнокорейской компании Samsung можно будет управлять с помощью жестов рук. Об этом сообщает портал сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Описание новой функции было обнаружено в программном коде приложения Galaxy Watch 3 Plugin, опубликованного компанией Samsung 24 июля. Изучив опубликованное приложение, разработчики выявили несколько функций, которые получат новые часы от Samsung.

Самой интересной особенностью Galaxy Watch 3 станет поддержка управления жестами. Например, для ответа на телефонный звонок будет достаточно сжать пальцы в кулак на руке с часами, привязанными к смартфону (впрочем, вызов может быть принят и на сами умные часы, которые будут оснащены динамиком).

Также часы получат функцию контроля падений, которая может быть полезна людям с некоторыми заболеваниями или в зрелом возрасте. При активации этой функции часы будут отслеживать резкое изменение положения в пространстве.

После падения часы будут подавать сигнал в течение минуты, во время которой человек должен будет его отключить. Если этого не будет сделано, то в соответствующую экстренную службу будет передана информация о местоположении упавшего человека.

Ожидается, что умные часы Galaxy Watch 3 будут представлены на августовском мероприятии Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года компания Samsung представила умные часы второго поколения Galaxy Watch Active 2.

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