Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Компания Corning представила новое стекло линейки Gorilla Glass для защиты экранов смартфонов и других электронных устройств. Об этом сообщается на сайте компании.

Corning занимается разработкой и производством химически закалённых стёкол повышенного сопротивления к ударам более десяти лет. Самым известным продуктом компании являются стёкла Gorilla Glass, которыми оснащены более 8 млрд различных электронных устройств 45 производителей.

Новое защитное стекло этой серии получило название Gorilla Glass Victus. Испытания в лабораторных условиях показали, что защищённые этим стеклом экраны могут выдержать падение на твёрдые шероховатые поверхности с высоты до двух метров.

Отмечается, что Gorilla Glass Victus вдвое превосходит предыдущее стекло этой серии — Gorilla Glass 6 — по устойчивости к царапинам. Первым устройством, которое будет оснащено защитным стеклом Gorilla Glass Victus, станет новый смартфон южнокорейской компании Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Croning начали разработку защитных стёкол для смартфонов с гибким экраном.

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