Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом спутников группировки Starlink назначен на 31 июля. Об этом свидетельствуют данные портала SpaceflightNow.

В SpaceX уже более месяца откладывают очередной запуск спутников Starlink. Планировалось, что десятый пуск в рамках развёртывания этой группировки состоится 24 июня, однако позже дата старта сдвигалась несколько раз из-за технических проблем и неблагоприятной погоды.

В ходе предстоящего запуска ракета Falcon 9 должна будет вывести на околоземную орбиту 57 спутников Starlink и два спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries. В настоящее время на орбите находится уже 538 спутников Starlink.

Компания SpaceX создаёт группировку Starlink для создания системы спутникового интернета. Планируется, что общее количество космических аппаратов в этой группировке составит от 10 до 40 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с южнокорейским военным спутником связи.

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