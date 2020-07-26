Москва, , 07:47 — REGNUM Распространённое представление о том, что регулярная полная разрядка аккумулятора смартфона продлевает срок его службы, является неактуальным для современных устройств. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что в большинстве современных пользовательских электронных устройствах используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Аккумуляторы этого типа, в отличие от более старых, не требуется разряжать до отказа.

Смартфон можно ставить на зарядку тогда, когда появляется предупреждение о низком уровне энергии (10−15%). Эксперт добавил, что при быстрой разрядке аккумулятора можно проверить статистику потребляемой энергии в настройках смартфона и выявить проблемное приложение.

Ещё одним распространённым заблуждением эксперт Роскачества назвал мнение о том, что использование ноутбука с подключенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора. Куканов порекомендовал не хранить аккумуляторы смартфонов и других гаджетов при слишком низкой температуры или под прямыми солнечными лучами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал, что постоянно активная функция связи Bluetooth на смартфоне уменьшает время работы устройства без подзарядки.

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