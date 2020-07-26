Москва, , 07:19 — REGNUM Государственная комиссия одобрила вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками серии «Экспресс» на стартовую площадку космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Протон» alexpgp

Вывоз ракеты на стартовый комплекс площадки №200 назначен на 26 июля. Планируется, что запуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат-М» и спутниками «Экспресс-103» и «Экспресс-80» состоится 30 июля в 00:27 мск.

Этот запуск ранее предполагали провести 31 марта, однако при подготовке к старту были выявлены некачественные компоненты ракеты-носителя, после чего три «Протона-М» были возвращены с космодрома «Байконур» в Центр им. Хруничева. Производитель вернул ракеты на космодром после устранения брака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что выявленный брак был допущен при изготовлении деталей для «Протона-М» на Усть-Катавском заводе в Челябинской области в 2015 и 2016 годах.

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