Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Американская компания Google обяжет производителей устанавливать на все новые смартфоны с 2 Гб ОЗУ или менее операционную систему Android Go. Об этом сообщается на портале сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

Операционная система Android Go была выпущена компанией Google в 2017 году. Она представляет собой урезанную версию обычной мобильной операционной системы Android, предназначенную для бюджетных смартфонов. В настоящее время производители выпускают с предустановленной системой Android Go смартфоны с 1 Гб ОЗУ или менее.

По данным портала XDA Developers, новое руководство от Google, выпущенное в апреле 2020 года, обязывает производителей устанавливать Android Go на все смартфоны с 2 Гб ОЗУ или меньше. Отмечается, что эти требования должны вступить в силу в четвёртом квартале 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года компания Google выпустила приложение Camera Go, призванное улучшить качество фотографий, получаемых на смартфонах под управлением Android Go.

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