Мадрид, , 15:18 — REGNUM Малые спутники группировки Starlink, принадлежащие американской компании SpaceX, помешали астрономическим наблюдениям за кометой NEOWISE. Об этом сообщает Gizmodo.

Ретроградная комета NEOWISE прошла вблизи Земли в начале июля. Астрофотограф Даниэль Лопес занимался съёмкой этой кометы с территории национального парка в Испании Тейде, однако расположенные на низкой околоземной орбите спутники Starlink помешали получить хорошие изображения с большой выдержкой. Лопес опубликовал испорченную фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии порталу Gizmodo астрофотограф рассказал, что проблемой формируемых спутниковых группировок обеспокоены многие специалисты. Он отметил, что если компания SpaceX доведёт состав группировки Starlink до планируемых 40 тысяч аппаратов, то астрономические наблюдения с Земли могут стать практически невозможными.

«Я думаю, что если не предпринять никаких действий, то астрономическим наблюдениям с Земли настанет конец», — подчеркнул Лопес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в SpaceX обработали один из запускаемых спутников Starlink специальным покрытием, которое должно сделать его менее заметным для астрономов. В марте результата этого эксперимента был признан частично удачным.

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