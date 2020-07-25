Париж, , 15:15 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» воФранцузской Гвиане решено перенести с 28 на 31 июля. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает компания-оператор Arianespace.

Сообщается, что финальная фаза запуска ракеты-носителя не была инициирована Arianespace — понадобилось провести дополнительные технические проверки.

Напомним, что данная ракета-носитель должна вывести на орбиту три спутника. Это японский спутник BSAT-4b для оператора B-SAT, спутник G-30 для компании Intelsat, который будет использоваться для обеспечения вещания и спутник MEV-2, который позволит продлить срок эскплуатации геостационарных спутников.