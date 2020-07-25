Москва, , 14:50 — REGNUM Проведённые Россией испытания нового спутника-инспектора не являются развёртыванием вооружения в космосе, сообщил бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин 25 июля агентству «Интерфакс».

15 июля в Минобороны РФ сообщили об испытании российского спутника-инспектора, который использовался на околоземной орбите для обследования другого российского космического аппарата. После этого Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.

Бывший начальник 4-го ЦНИИ, занимающегося научным обеспечением войск воздушно-космической обороны, объяснил, что подобные аппараты не могут считаться космическим оружием. Дворкин подчеркнул, что спутники-инспекторы могут использоваться сугубо в гражданских целях — для проверки работоспособности других спутников.

«Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает — это еще не оружие», — объяснил генерал-майор в отставке.

Он добавил, что нет никаких международных соглашений, запрещающих вывод на околоземную орбиту и использование подобных спутников. При этом Дворкин отметил, что гораздо более серьёзными противоспутниковыми средствами можно считать российскую систему С-500 и американские средства противоракетной обороны, которые теоретически могут использоваться для поражения космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд рассказал, что правительство США предложило России создать специальную линию связи для недопущения конфликтов в космосе.

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