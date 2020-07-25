Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Злоумышленники, поразившие сети производителя GPS-приборов и фитнес-браслетов Garmin, потребовали выкуп в размере $10 млн за восстановление повреждённых данных. Об этом сообщает портал Bleeping Computer со ссылкой на источники в компании.

AlfredMuller

Компьютерные сети американской компании Garmin были атакованы неизвестными хакерами 23 июля. Кибератака привела к сбоям и последующему отключению некоторых веб-сервисов, а также временной приостановке работы колл-центра.

В компании Garmin не стали подробно комментировать этот инцидент, однако СМИ узнали, что кибератака проводилась с помощью вирус-шифровальщика WastedLocker. Вредоносные программы этого типа шифруют данные в поражённой сети и блокируют к ним доступ.

По данным Bleeping Computer, злоумышленники потребовали от Garmin выкуп в размере $10 млн за восстановление работоспособности поражённых вирусом систем. Отмечается, что атака была организована хакерской группировкой Evil Corp, создателем которой в правительстве США считают российского гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года министерство финансов США ввело санкции в отношении 17 физических лиц и семи организаций из России, якобы связанных с хакерской группировкой Evil Corp.

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