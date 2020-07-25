Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 13:46 — REGNUM Члены дублирующего экипажа МКС-64 — космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров — прошли подготовку к типовым операциям при выходе в открытый космос в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). 25 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отработка взаимодействия с оборудованием шлюзовых отсеков российского сегмента Международной космической станции проводилась на специальном тренажёре «Выход-2». В ходе тренировки космонавты также закрепили навыки по управлению системой жизнеобеспечения скафандра.

Подготовительная программа включала отработку нештатной ситуации, предполагающей сбой в работе одной из систем скафандра. Космонавтов предстояло выявить отклонения и восстановить работоспособность системы жизнеобеспечения.

Следующим этапом подготовки дублирующего экипажа МКС-64 станет тренировка в барокамере ТБК-50 в Научно-производственном предприятии «Звезда». После этого космонавты должны будут пройти завершающую зачётную тренировку в ЦПК.

В состав основного экипажа предстоящей экспедиции МКС, которые отправятся к орбитальной станции на корабле «Союз МС-17», входят космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт США Кэтлин Рубинс. В составе дублирующего состава утверждены космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» запланирован на октябрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля к МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-15».