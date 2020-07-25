Лондон, , 12:44 — REGNUM Профильный комитет палаты общин парламента Великобритании проверит обоснованность решения правительства о приобретении доли в компании OneWeb. Об этом сообщил председатель комитета по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии нижней палаты парламента Великобриатнии Даррен Джонс на своей странице в Twitter.

Джонс отметил, что решение о приобретении 45%-ной доли в компании OneWeb за $500 млн было принято непривычно быстро. При этом процесс принятия этого решения был недостаточно прозрачным.

«Поэтому мой комитет проведёт расследование, чтобы проверить решение об этой сделке», — подчеркнул Даррен Джонс.

Возглавляемый Джонсом комитет контролирует министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. В июле глава этого министерства Алок Шарма объявил о приобретении доли в OneWeb. Ожидается, что сделка будет закрыто до конца 2020 года.

Компания OneWeb занималась созданием группировки орбитальных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. В марте руководство OneWeb объявило о банкротстве и последующей продаже активов компании. К этому времени компания успела вывести на орбиту 74 спутника из планируемых 600.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Великобритании рассчитывают использовать ресурсы OneWeb для создания национальной навигационной спутниковой системы. В настоящее время Великобритания пользуется данными европейской навигационной системы Galileo, однако её участие в этом проекте было ограничено после выхода из Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Великобритании приобрело долю в компании OneWeb