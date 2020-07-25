Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Компьютеры Apple Mac могут получить одну из важных функций, впервые появившихся на iPhone X. Об этом 25 июля сообщил портал Game Rant.

Журналисты смогли найти в коде обновления Big Sur для MacOS отсылки к функции, имеющей кодовое имя Face ID. В связи с этим они предположили, что Mac вскоре смогут получить эту технологию распознавания лица. Ожидается, что функция появится на новых устройствах, и это будет ключевой отличительной особенностью новых Mac.

Напомним, сейчас ряд моделей Mac имеют функцию распознавания отпечатков пальцев. Ранее датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) также сообщили, что Apple планирует выпустить в продажу iPhone с диагональю экрана 5,4 дюйма.

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