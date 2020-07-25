Сан-Диего, США, , 12:23 — REGNUM Известный производитель периферийных устройств Razer представил новую клавиатуру Cynosa V2. Рекламный ролик был опубликован 24 июля на YouTube-канале компании.

Cynosa V2 представляет собой премиальную проводную механическую клавиатуру, имеющей настраиваемую подсветку и частоту опроса клавиш 1000 Гц. На ней также присутствуют мультимедийные клавиши, которых ранее не было на клавиатурах этой серии. В США стоимость Cynosa V2 составит $59,99.

Штаб-квартира Razer находится в городе сан-Диего (штат Калифорния, США). Компания была основана в 1998 году, она специализируется на производстве профессионального оборудования для видеоигр.

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