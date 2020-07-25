Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Американская компания Facebook представит новую гарнитуру дополненной и виртуальной реальности 15 сентября. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники в отрасли.

На днях отраслевые эксперты опубликовали первые снимки гарнитуры Oculus Quest второго поколения. Отмечается, что внешне новая гарнитура от Facebook очень похожа на Oculus Quest первого поколения, однако отличается более компактными размерами.

Пользователь Twitter WalkingCat, ранее публиковавший достоверную информацию о новых продуктах Facebook, заявляет, что новая гарнитура Oculus Quest будет представлена 15 сентября. Эта информация согласуется с данными издания Nikkei Asian Review. В июле медиакорпорация со ссылкой на свои источники в отрасли сообщила о запуске производства новой гарнитуры виртуальной реальности от Facebook.

Гарнитура Oculus Quest была представлена в мае 2019 года. Стоимость устройства составляла от $400 до $500 в зависимости от комплектации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Facebook объявили о прекращении производства гарнитур виртуальной реальности Oculus Go.

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