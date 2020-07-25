Санкт-Петербург, 25 июля 2020, 13:07 — REGNUM Петербург полностью готов к Главному военно-морскому параду в День ВМФ: генеральная репетиция это подтвердила.
Оркестр разыгрывался под слепящим солнцем — в небе над северной столицей будто специально распогодилось. Репетицию пришлось переносить как раз из-за причуд стихии, единственное «окно» образовалось пятничным вечером. И даже так военные еле успели — как только над центром Петербурга пролетел последний самолет, полил дождь.
Трибуны для почетных гостей и отдельный навес для ветеранов установили на Адмиралтейской набережной. Правее виднелся разведенный Дворцовый мост, Петропавловка и Кунсткамера. Зажгли Ростральные колонны.
Огромные экраны по обеим сторонам от трибун перекрывали обзор, но на них предполагается демонстрация кронштадской части парада зрителям в Петербурге, и наоборот. Первый канал отвечает за трансляцию и уже пообещал использовать беспрецедентные технологии, чтобы большинство желающих увидеть корабли остались дома. Константин Эрнст лично инспектировал работу подчиненных на набережной во время репетиции.
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Власти несколько раз настойчиво попросили петербуржцев следить за действом по телевизору — эпидемиологическая обстановка пока не располагает к столпотворениям. На набережную, напомним, в День ВМФ будут пускать через рамки металлодетектора и исключительно в масках и перчатках. Моряки в белоснежных кителях, принимающие участие в параде, тоже маршировали в масках, сняв их лишь ради основной части, когда к ним перекрыли доступ посторонним — ранее сообщалось, что все они были протестированы на коронавирус и даже находились в изоляции перед парадом.
В генеральной репетиции в обоих акваториях приняли участие 46 боевых кораблей, подлодок, судов и катеров. С трибун на Адмиралтейской набережной были видны пришвартованные на той стороне Невы корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подводная лодка «Санкт-Петербург». Катер, на котором во время Главного парада будет находиться президент Владимир Путин, поприветствовал экипажи.
Остальные корабли поменьше по замыслу должны проплывать на их фоне. Первыми пошли противодиверсионные катера «Нахимовец» и «Юнармеец Заполярья». За ними на катере мимо трибун со стороны Кронштадта и в сторону Петропавловки направился тот самый ботик Петра I. На нем даже виднелся переодетый «Петр» с подзорной трубой.
В честь 75-летия Победы в параде поучаствовал и танк Т-34, конечно, он тоже был установлен на катере.
После зрители с набережных Невы смогут увидеть корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», большой ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск» и «Великий Устюг». Завершил петербургскую часть военно-морского парада большой гидрографический катер «Михаил Казанский».
В репетиции в Петербурге и Кронштадте также поучаствовали большой ракетный крейсер «Орел», большие десантные корабли «Петр Моргунов», «Королев», «Минск», патрульный корабль «Василий Быков», а также парадные группы морской авиации — более 40 вертолетов и самолетов, включая участвовавший в Великой Отечественной, восстановленный штурмовик Ил-2.
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Парад состоится в 11:00 26 июля и продлится примерно до 12:05. В связи с этим проезд по ЗСД в этот промежуток будет бесплатным — в Петербурге разведут мосты и перекроют некоторые магистрали.
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