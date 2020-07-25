25 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Петербург полностью готов к Главному военно-морскому параду в День ВМФ: генеральная репетиция это подтвердила.

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты войск Военно-морского флота во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Парадные расчеты войск Военно-морского флота во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Оркестр разыгрывался под слепящим солнцем — в небе над северной столицей будто специально распогодилось. Репетицию пришлось переносить как раз из-за причуд стихии, единственное «окно» образовалось пятничным вечером. И даже так военные еле успели — как только над центром Петербурга пролетел последний самолет, полил дождь.

Парадные расчеты войск Военно-морского флота во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Трибуны для почетных гостей и отдельный навес для ветеранов установили на Адмиралтейской набережной. Правее виднелся разведенный Дворцовый мост, Петропавловка и Кунсткамера. Зажгли Ростральные колонны.

Таблички с указаниями о соблюдении социальной дистанции на генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Огромные экраны по обеим сторонам от трибун перекрывали обзор, но на них предполагается демонстрация кронштадской части парада зрителям в Петербурге, и наоборот. Первый канал отвечает за трансляцию и уже пообещал использовать беспрецедентные технологии, чтобы большинство желающих увидеть корабли остались дома. Константин Эрнст лично инспектировал работу подчиненных на набережной во время репетиции.

Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Власти несколько раз настойчиво попросили петербуржцев следить за действом по телевизору — эпидемиологическая обстановка пока не располагает к столпотворениям. На набережную, напомним, в День ВМФ будут пускать через рамки металлодетектора и исключительно в масках и перчатках. Моряки в белоснежных кителях, принимающие участие в параде, тоже маршировали в масках, сняв их лишь ради основной части, когда к ним перекрыли доступ посторонним — ранее сообщалось, что все они были протестированы на коронавирус и даже находились в изоляции перед парадом.

Парадные расчеты войск Военно-морского флота во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В генеральной репетиции в обоих акваториях приняли участие 46 боевых кораблей, подлодок, судов и катеров. С трибун на Адмиралтейской набережной были видны пришвартованные на той стороне Невы корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подводная лодка «Санкт-Петербург». Катер, на котором во время Главного парада будет находиться президент Владимир Путин, поприветствовал экипажи.

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Подлинный ботик Петра l на Десантном катере Иван Пасько во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Подлинный ботик Петра l на Десантном катере Иван Пасько во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Остальные корабли поменьше по замыслу должны проплывать на их фоне. Первыми пошли противодиверсионные катера «Нахимовец» и «Юнармеец Заполярья». За ними на катере мимо трибун со стороны Кронштадта и в сторону Петропавловки направился тот самый ботик Петра I. На нем даже виднелся переодетый «Петр» с подзорной трубой.

В честь 75-летия Победы в параде поучаствовал и танк Т-34, конечно, он тоже был установлен на катере.

Морской тральщик «Иван Антонов» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Танк Т-34 на десантном катере во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Базовый тральщик Павел Хенов во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

После зрители с набережных Невы смогут увидеть корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», большой ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск» и «Великий Устюг». Завершил петербургскую часть военно-морского парада большой гидрографический катер «Михаил Казанский».

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Мытищи» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Советск» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В репетиции в Петербурге и Кронштадте также поучаствовали большой ракетный крейсер «Орел», большие десантные корабли «Петр Моргунов», «Королев», «Минск», патрульный корабль «Василий Быков», а также парадные группы морской авиации — более 40 вертолетов и самолетов, включая участвовавший в Великой Отечественной, восстановленный штурмовик Ил-2.

Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

ИВоздушная часть парада во время генеральной репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Парад состоится в 11:00 26 июля и продлится примерно до 12:05. В связи с этим проезд по ЗСД в этот промежуток будет бесплатным — в Петербурге разведут мосты и перекроют некоторые магистрали.

Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ России на Сенатской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

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