Пекин, , 11:36 — REGNUM Совокупный объём поставок смартфонов с поддержкой мобильной связи 5G в Китае в 2020 году превысит 100 млн устройств. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на прогноз Министерства промышленности и информатизации КНР.

В отчёте министерства говорится, что по состоянию на 30 июня в Китае к сетям 5G было подключено около 66 млн смартфонов. Отмечается, что для использования в национальной сети 5G в Китае одобрено 197 моделей 5G-смартфонов от разных производителей.

Также в отчёте раскрываются данные о расширении сети базовых станций 5G. За первую половину 2020 года в Китае было установлено 257 тысяч базовых станций, благодаря чему их общее количество достигло 410 тысяч. До конца года крупнейшие операторы беспроводной связи в Китае — компании China Mobile, China Unicom и China Telecom — рассчитывают довести общее количество базовых станций 5G до 500 тысяч.

В мае ведущий американский производитель мобильных процессоров — компания Qualcomm — представила прогноз по поставкам смартфонов в 2020 году. В Qualcomm считают, что в текущем году во всём мире будет поставлено от 175 млн до 225 млн смартфонов с поддержкой 5G. Таким образом, на долю Китая придётся около половины от общего объёма поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года число пользователей мобильного интернета в Китае достигло 1,319 млрд.

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