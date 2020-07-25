Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Первые процессоры от Intel, произведённые по 7-нм нормам, появятся на полгода позже, чем планировалось ранее, сообщил генеральный директор Intel Роберт Свон на отчётной пресс-конференции. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Роберт Свои заявил, что первые 7-нм процессоры от Intel появятся на рынке в конце 2022 или начале 2023 года. Он объяснил, что шестимесячная задержка связана с проблемами, выявленными в ходе опытного производства — доля процессоров с дефектами оказалась значительно выше ожидаемой.

Свон добавил, что для решения этой проблемы в компании рассматривают возможность привлечения мощностей сторонних контрактых производителей чипов. В Intel уже принято решение о выпуске на сторонних заводах будущих графических процессоров с рабочим названием Ponte Vecchio.

Технологический процесс в полупроводниковом производстве определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Переход к более точному техпроцессу (например, от 10 нанометров к 7) позволяет повысить производительность и сократить энергопотребление конечных полупроводниковых изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля стоимость акций производителя микросхем AMD впервые превысила стоимость акций основного конкурента Intel.

Читайте ранее в этом сюжете: Intel испытывает трудности? Впервые акции AMD стоят дороже