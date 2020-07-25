Пекин, , 10:40 — REGNUM Китайское государственное космическое управление (CNSA) запустило кампанию по выбору названия марсохода миссии «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск миссии «Тяньвэнь-1» посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5» успешно состоялся 23 июля. В состав миссии входит орбитальный аппарат и марсоход, планируется, что «Тяньвэнь-1» достигнет Масра в феврале 2021 года.

В выборе названия для первого китайского марсохода смогут принять участие все желающие граждане Китая. Название для марсохода можно предложить в специальном канале мобильного приложение Baidu или направить письмо в CNSA.

Сбор предложений будет проводиться до 12 августа. После этого специальная комиссия выберет среди предложенных десять наиболее удачных вариантов. Окончательный выбор лучшего названия состоится по итогам общественного голосования. В CNSA считают, что такой подход позволит привлечь внимание общественности к космической отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля с космодрома «Тайюань» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-4B», выведшая на околоземную орбиту три спутника гражданского назначения.

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