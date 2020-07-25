Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Последняя тестовая версия мессенджера WhatsApp показывает, что в компании работают над возможностью использования одной учётной записи на нескольких смартфонах или компьютерах одновременно. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Программный код, свидетельствующий о работе над этой функцией, был обнаружен в тестовой версии WhatsApp 2.20.196.8 . Для реализации новой функции в приложении будет создано специальное меню «Связанные устройства». В этом меню пользователи получат возможность связать с аккаунтом новое устройство, а также посмотреть список всех уже связанных гаджетов.

В текущем виде эта функция позволит использовать одну учётную запись на четырёх устройствах. Однако функция ещё находится в стадии разработки, поэтому количество устройств может быть изменено.

Также в версии WhatsApp 2.20.196.8 разработчики обнаружили ряд изменений в функции поиска. Расширенные возможности поиска позволят пользователям фильтровать сообщения по типу содержимого, включая фото, видео и документы. Точные сроки внедрения новых функций в стабильную версию мессенджера неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в мессенджере WhatsApp максимальное количество участников группового видеозвонка было увеличено с четырёх до восьми человек.