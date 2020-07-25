Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американская компания Apple запустила программу поиска уязвимостей Security Research Device, предназначенную для повышения безопасности смартфонов iPhone. Об этом сообщается в блоге компании.

В рамках этой программы специалисты в области информационной безопасности смогут подать заявку на получение в Apple специальных смартфонов. Эти устройства будут предоставлять экспертам более глубокий доступ к программной и аппаратной начинке.

На специальных смартфонах можно будет отключить большую часть настроек безопасности. Максимально широкий доступ к операционной системе iOS и другому программному обеспечению поможет экспертам выявить уязвимости, которые используются хакерами.

Ранее подобные устройства использовались только внутри компании Apple, однако новая программа ориентирована на сторонних специалистов. Обнаружившие уязвимость в программных продуктах Apple эксперты будут вознаграждаться в рамках программы Apple Security Bounty.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Apple расширила программу выплат вознаграждений за обнаружение уязвимостей в своём программном обеспечении. Максимальная выплата в рамках программы Apple Security Bounty составляет $1 млн. Такую сумму в Apple готовы выплатить за обнаружение уязвимости в ядре программного обеспечения на новейшем оборудовании.