Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Масштабная кибератака привела к приостановке работы интернет-сервисов и сбоям на производственных линиях американской компании Garmin. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Компания Garmin занимается производством умных часов, а также GPS-систем, использующихся в автомобильном, туристическом и спортивном оборудовании. Сбои в работе интернет-сервисов компании начались 23 июля, после чего функционирование части из них было полностью приостановлено.

В Garmin сообщили, что сбой в работе компьютерных сетей также привёл к приостановке работы колл-центра. Представители компании отметили, что специалисты занимаются расследованием инцидента, но не представили подробностей.

Позже некоторые сотрудники Garmin в социальных сетях рассказали, что сбои связаны с кибератакой. Отмечается, что для атаки на сети Garmin злоумышленники использовали вирус-шифровальщик WastedLocker. Вредоносные программы этого типа позволяют злоумышленникам зашифровать данные в поражённых системах. Как правило, после этого хакеры требуют выкуп за восстановления доступа к зашифрованным данным.

Тайваньский портал iThome опубликовал внутреннюю записку Garmin. Из этого документа следует, что кибератака привела к приостановке производственных линий компании на Тайване.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне хакерским атакам в течение одной недели подверглись девять заводов японского автопроизводителя Honda, расположенных в шести разных странах.

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