Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Доступом к информации, использовавшейся для недавнего взлома более сотни аккаунтов известных американских деятелей в социальной сети Twitter, обладали около 1000 сотрудников компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывших специалистов Twitter.

В ночь с 15 на 16 июля неизвестные хакеры взломали около 130 аккаунтов в социальной сети Twitter. Злоумышленникам удалось получить доступ к учётным записям бывшего президента США Барака Обамы, рэп-исполнителя Канье Уэста, бизнесмена Илона Маска и других известных деятелей США в сфере политики, культуры и бизнеса. После кибератаки в Twitter признали, что для её организации злоумышленники использовали инструменты, доступные только сотрудникам компании.

Бывшие специалисты Twitter, знакомые с организацией информационной безопасности в компании, рассказали агентству Reuters, что круг подозреваемых сотрудников включает более тысячи человек. Они отметили, что доступ к инструментам, использовавшимся для взлома, имеют и некоторые подрядчики Twitter, такие как компания Cognizant.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Twitter заявили, что осуществившие взлом 130 аккаунтов в социальной сети получили полный доступ к переписке 36 из них.

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