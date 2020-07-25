Пекин, , 07:46 — REGNUM В Китае 25 июля состоялся успешный запуск на околоземную орбиту трёх спутников гражданского назначения. Об этом сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск спутников с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси был осуществлён с помощью ракеты-носителя CZ-4B в 11:13 по местному времени. Этот старт является уже 341-м для ракет данной серии.

Самый тяжёлый из выводимых на орбиту спутников (ZY3−03, 2,36 тонны) предназначен для использования в лесном и сельском хозяйстве, геологии, а также при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Второй спутник (Tianqi-10, 8 кг) предназначен для интернета вещей — организации работы подключённых к сети приборов и датчиков. Третий аппарат является рентгеноастрономическим микроспутником Longxiayan.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Через час после запуска государственные СМИ передали кадры старта ракеты и объявили, что миссия, включающая орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход, находится на пути к Марсу.

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