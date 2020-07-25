Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Американская компания Apple задержит выход новых смартфонов iPhone 12 и отдельно представит разные модели этой линейки. Об этом сообщает японский портал Mac Otakara со ссылкой на источники в цепочке поставок в Китае.

По данным портала, релиз новой линейки смартфонов от Apple будет задержан из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. В последние годы поставки новых iPhone начинаются в сентябре, однако в 2020 году продажи начнутся месяцем позже.

Отмечается, что запуск iPhone 12 будет проходить в два этапа: в октябре будут представлены смартфоны с поддержкой связи 4G/LTE, а продажи моделей с поддержкой 5G начнутся только в ноябре. Ожидается, что задержка релиза iPhone 12 также позволит Apple пригласить на презентацию большее количество журналистов вследствие смягчения ограничений на проведение публичных мероприятий.

В начале июля аналитик компании Tianfeng International Го Минджи заявил, что поставка линз для видеокамер смартфонов iPhone 12 от китайского производителя Daliguang была задержана на два месяца. Он предположил, что запуск продаж новой линейки смартфонов Apple также будет сдвинут на срок от четырёх до шести недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне аналитики компании Barclays заявили, что комплекты смартфонов линейки iPhone 12 не будут оснащаться наушниками и зарядными устройствами.

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