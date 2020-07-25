Санкт-Петербург, , 05:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге 24 июля состоялась торжественная церемония закладки 8-го новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700, которому было присвоено наименование «Лев Чернавин». Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского флота (ВМФ) России.

В церемонии участвовали заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, главный советник гендиректора АО «ОСК» Виктор Чирков, руководители судостроительного предприятия и представители Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», включая главного конструктора кораблей ПМО проекта 12 700 Александра Калинина.

Восьмому кораблю в линейке проекта 12 700 приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в честь советского офицера-подводника контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота, было присвоено наименование «Лев Чернавин».

«Корабли противоминной обороны проекта 12 700 не имеют аналогов в мире. Они уже показали свою эффективность в ходе плановых мероприятий боевой подготовки в море. Причём ряд характеристик, заложенный в этот проект, превзошёл по своей эффективности установленные проектные параметры», — приводятся в сообщении слова и из поздравления Евменова.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Средне-Невского судостроительного завода 10 июля начали работы по формированию монолитного стеклопластикового корпуса нового корабля противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит». В герметичной матрице при помощи отрицательного давления формируют корпус будущего корабля, одновременно пропитывая связующим веществом слои стеклоткани. На процесс пропитки должно уйти порядка 48 часов.

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