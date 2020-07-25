Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Несколько положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в сторону их ослабления решили изменить власти США для начала продажи американских беспилотных аппаратов (БПЛА) за рубеж, сообщил помощник главы госдепа по военно-политическим вопросам Кларк Купер 24 июля в ходе пресс-конференции.

По его словам, соответствующий документ уже подписан президентом США Дональдом Трампом. Чиновник подтвердил, что новые послабления касаются и боевых беспилотников Reaper.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в США запатентовали БПЛА, который можно запускать прямо из подствольного гранатомета калибра 40 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: В США создали беспилотник, запускаемый из гранатометов