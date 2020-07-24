Москва, , 17:56 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» проанализируют процесс стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС), которой произошёл с отклонениями. Об этом сообщается 24 июля в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

В госкорпорации отметили, что при осуществлении стыковки «Прогресса» с МКС действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени, но они «находились в пределах допуска, определённого технической документацией на систему сближения».

«В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки. Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме», — пояснили в Роскосмосе.

При этом, как отмечается, контроль за процессом стыковки осуществлялся наземным персоналом Центра управления полётами и экипажем МКС.

«В настоящее время специалисты РКК «Энергия» проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-15» накануне была запущена с космодрома «Байконур». Корабль доставил на МКС около 2,6 тонны грузов, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости для экипажа и оборудование для экспериментов.

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