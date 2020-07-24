Москва, , 17:52 — REGNUM Для первых российских универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев проекта 23 900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» начали формировать команды, сообщает 24 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и ВПК.

В состав команд новых УДК, кроме моряков, будут входить авиационные специалисты и морские пехотинцы. Квалификация авиатехнических специалистов должна быть самой высокой, так как им придётся поддерживать техническую исправность и боеспособность техники вдали от баз и осуществлять ремонт в стесненных условиях с ограниченным набором инструментов и аппаратуры.

Команды должны быть полностью укомплектованы к 2022 году. К этому сроку будет подготовлена учебная программа для подготовки экипажей УДК.

Напомним, два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23 900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» были заложены в Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в церемонии закладки головного УДК проекта 23 900 «Прибой» «Иван Рогов» принимал участие президент России Владимир Путин.

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