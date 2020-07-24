Санта-Клара, США, , 17:44 — REGNUM Стоимость акций производителя центральных процессоров для ПК AMD впервые превысила стоимость акций его конкурента Intel. Об этом 24 июля сообщил журнал PC Gamer.

После того, как Intel объявила финансовые результаты за второй квартал 2020 года стоимость акций компании снизилась до $53,39 за штуку. При этом, в какой-то момент стоимость акций AMD возросла до $63,44. Издание отмечает: впервые в истории акции AMD в момент закрытия биржи стоили дороже акций Intel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в июле 2020 года капитализация производителя графических процессров Nvidia впервые превысила капитализацию Intel. Однако впоследствии Intel вернула себе утраченные позиции.

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