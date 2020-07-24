Москва, , 16:54 — REGNUM Первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23 900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» будут оснащены оборудованием, позволяющим им выполнять роль плавучих штабов, сообщает 24 июля газета «Известия"со ссылкой на источники в Минобороны и ВПК.

В процессе их строительства корабли будут оснащены новейшими системами связи дальнего радиуса действия, автоматизированными системами управления и терминалами спутниковых станций.

Новые УДК получат техническую возможность осуществлять управление корабельными, авиационными и наземными соединениями, радикально повышая эффективность и оперативность действий войск.

Кроме того, на кораблях будут оборудованы штабные помещения и компьютерные терминалы. По утверждению специалистов, благодаря этому оборудованию, находясь в Черном море, можно будет видеть происходящее в Средиземном и на Балтийском морях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в церемонии закладки головного УДК проекта 23 900 «Прибой» «Иван Рогов» принимал участие президент России Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Керчи спущен на воду новый малый ракетный корабль

Читайте развитие сюжета: Для вертолётоносцев проекта 23900 начали формировать команды