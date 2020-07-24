Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Петербурге на Северной верфи заложили траулер «Капитан Абакумов». Об этом 24 июля ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Это судно проект 170 701, названное в честь почетного гражданина Мурманска Александра Абакумова, который одним из первых стал ходить в неисследованные промысловые районы открытого океана.

Траулер должен быть сдан в третьем квартале 2022 года. Это судно, как и пять предыдущих «капитанов», предназначено для лова и переработки рыбы в северо-западной части Атлантического океана. Следующие четыре траулера проекта 170 701 будут строиться для работы на Дальнем Востоке.

«На нем будут апробированы передовые технологии вылова и будет реализован принцип безотходности производства, что крайне важно для эффективного промысла и рационального использования водных биоресурсов», — заявил генеральный директор АО «Карат-1» Андрей Киселев.