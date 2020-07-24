Лондон, , 14:53 — REGNUM Британская компания Bentley оснастит салон своего седана Flying Spur инновационной 3D деревянной отделкой. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Впервые такая инновационная технология была продемонстрирована на автосалоне в Женеве пять лет назад на концепт-каре EXP 10 Speed 6.

Трёхмерная отделка из дерева будет включена в коллекции Bentley Mulliner. 3D отделка будет применяться в задней части машины на дверных панелях. Она будет иметь рисунок в виде ромбов. В качестве материала панели автопроизводители выбрали древесину американского ореха и американскую вишню.

Стоит отметить, что дизайн 3D панелей создавался полтора года.

Напомним, в четвертом квартале 2020 года в России ожидается премьера рестайлингового кроссовера Bentley Bentayga.

Читайте также: Bentley представила в России лимитированную версию седана Mulsanne