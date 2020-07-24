Берлин, , 13:58 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует через пять лет выпустить новую модель электрокара ID.1, которая пока получила наименование e-Zzity. Об этом сообщает издание Car Magazine.

Компактный городской электрокар будет похож на модель е-Up 2020 года. У него также будет квадратный пятидверный кузов и короткие свесы для легкой городской езды.

Вполне возможно, что линейка ID.1 будет в дальнейшем расширена и появятся кроссовер ID.1 Crozz и фургон e-Roomzz. Новинка будет построена на базе платформы MEB. Также сообщается, что модель получит небольшие аккумуляторы мощностью 24 кВт и 36 кВт/ч. Причем последняя батарея позволит проехать на электрокаре до 298 км.

Концепт ID.1 e-Zzity представят через три года.

«Мы работаем над BEV [электромобиль с аккумуляторной батареей] стоимостью ниже € 20 000 (1,66 млн рублей)», — сообщил глава компании Ральф Брандштеттер.

Напомним, в начале июля в России начались продажи обновленного Volkswagen Polo в кузове лифтбек.

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