Пекин, 24 июля 2020, 13:14 — REGNUM В сети появились первые фотографии китайского внедорожника WEY Tank 300, выпущенного китайским автоконцерном Great Wall. Изображения авто размещены на сайте издания Autohome.

WEY Tank 300
WEY Tank 300
Autohome

На снимке видно авто выполненное в стиле ретро. Модель имеет строгие линии кузова и круглые фары спереди, которые соединены с фальшрадиаторной решеткой.

WEY Tank 300 собран на основе рамного вседорожника Haval H9. Ожидается, что под капотом будет установлен двухлитровый движок производительностью 245 «лошадей» (385 Нм). Агрегатироваться мотор будет с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Новый кроссовер должен стать прямым конкурентом моделей Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии текущего года самыми продаваемыми в России новыми китайскими автомобилями стали модели марки Haval. Всего за отчётный период в стране было куплено 6663 таких автомобиля.

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